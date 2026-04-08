Uyuşturucu ile Yakalanan Firari Hükümlü

Samsun'da hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (28) yakalandı.

F.G'nin üst aramasında 0,40 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

"Kasten öldürme ile hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da aranan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.