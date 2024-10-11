Uyuşturucu Kaçakçılığına Tutuklama

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilden yola içi uyuşturucu hapla dolu poşet atıldı. Kaçan Beytullah Demir ve Furkan Karslı, Menemen ilçesinde otomobilde yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

?Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede denetim yapan Motosikletli Polis Timi (Yunuslar) şüphe üzerine 34 JM 3998 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri, otomobili yakalamak için peşine düştü. Kovalamacanın devam ettiği sırada, 1527 Sokak'tan geçen otomobilden yola beyaz renkli bir poşet atıldı. Otomobil Çiğli ilçesinde izini kaybettirirken, ekipler otomobilden yola atılan poşetin içerisinde 2733 'Galara' ecza hap buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Menemen Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Motosikletli Polis Timi ekipleri, otomobili tespit ederek Menemen ilçesine bağlı Seyrek Mahallesi'nde yakaladı. Durdurulan otomobilde bulunan Beytullah Demir ve Furkan Karslı, gözaltına alındı.

Demir ve Karslı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.