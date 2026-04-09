Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Skunk Ele Geçirildi

09.04.2026 13:20
İstanbul-Ankara seferinde, engelli sürücünün minibüsünde 12 kilo skunk bulundu, gözaltına alındı.

İSTANBUL'dan Ankara'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir minibüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada 12 kilo skunk ele geçirildi. Özel tertibatlar sayesinde minibüsü kullandığı belirlenen bedensel engelli sürücü K.T. (50) polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını tespit etti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda bir minibüs durduruldu. Minibüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada, 11 parça halinde toplam 12 kilogram skunk ele geçirildi. Özel tertibatlar sayesinde minibüsü kullandığı belirlenen bedensel engelli sürücü K.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
