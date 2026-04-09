Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını tespit etti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda bir minibüs durduruldu. Minibüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada, 11 parça halinde toplam 12 kilogram skunk ele geçirildi. Özel tertibatlar sayesinde minibüsü kullandığı belirlenen bedensel engelli sürücü K.T. polis tarafından gözaltına alındı.