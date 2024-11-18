Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 135 gram uyuşturucu ve 31 bin 500 lira ele geçirildi.

18.11.2024 16:17
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 135 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan Y.O. (28) ve E.K. (25) işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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