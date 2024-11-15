Uyuşturucu Ticaretine 11 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticaretine 11 Yıl Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası verildi.

15.11.2024 16:16
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.Ü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 18 Eylül 2023'te Kiremithane Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini aktaran savcı, C.Ü'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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