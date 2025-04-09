Uyuşturucudan 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Uyuşturucudan 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası verildi.

09.04.2025 10:16
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 26 Temmuz 2024'te polis ekiplerinin ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine gittiği Bey Mahallesi'ndeki evde 24,08 gram sentetik uyuşturucu ve 104,5 gram esrar ele geçirdiğini belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de bulunduğunu kaydeden savcı, E.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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