Uzak gelecekte Akdeniz, 'Göller bölgesi' olacak - Son Dakika
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Uzak gelecekte Akdeniz, 'Göller bölgesi' olacak

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Afrika levhasının geliş hızının arttığını ve uzak gelecekte Akdeniz diye bir bölgenin olmayacağını söyledi. Küresel ısınmaya bağlı olarak Akdeniz'in 'Göller bölgesi' olacağı belirtildi.

06.08.2024 19:39
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Uzak gelecekte Akdeniz, 'Göller bölgesi' olacak

Afrika levhasının geliş hızı artıyor

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki:

"Bilimin ışığında konuşmalıyız, deprem öncesi önlemlere dikkat etmeliyiz"

ADANA - Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Afrika levhasının geliş hızının arttığını ve uzak gelecekte Akdeniz diye bir bölgenin olmayacağını söyledi.

Küresel ısınmaya bağlı gelişmeler hız kesmeden etkisini göstermeye devam ediyor. Akdeniz Bölgesi ise 3 kıtanın çarpışma noktası. Bunlar Afrika Levhası, Arap Levhası ve Anadolu Levhası. Afrika levhasının geliş hızı ise yılda 8 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlar, uzak gelecekte Akdeniz diye bir denizin kalmayacağını ve o bölgenin 'Göller bölgesi' olacağını söyledi.

"Akdeniz diye bir deniz kalmayacak"

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Baki, "Afrika levhası bize doğru geliyor. Afrika levhasının geliş hızı yükseldi. Gelecekte Akdeniz diye bir deniz kalmayacak. Burası Göller bölgesi olacak. Magma sıcaklığı yükseldi" dedi.

"Kuraklıkta etkisini gösteriyor"

6 Şubat depremlerinden sonra deprem öncesi önlemlerin daha çok önem arz ettiğini vurgulayan Melih Baki, "Deprem olacak. Deprem öncesi önlemlere önem vermeliyiz. Bu kadar deprem geçirdik ama değişen bir şey olmadı. Bilimin ışığında konuşalım. İnsanların deprem altında, enkaz altında kalması nasıl kabul edilebilir. Depreme dayanıklı binalar tasarlamalıyız. 70-80 yıldan bu yana deprem öncesi önlemleri alamadık. Çin, Japonya, Amerika ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin deprem öncesi önlemlerine bakalım. Dengesiz bir iklim var. Hava akımları yön değiştirdi. Yeraltı su havzaları korunmalı. Her yerde kuyular kurudu. Kuraklıkta etkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uzak gelecekte Akdeniz, 'Göller bölgesi' olacak - Son Dakika

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