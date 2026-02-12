Uzlaştırmacılara Başarı Belgeleri Verildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu bünyesinde üstün performans sergileyen uzlaştırmacılara başarı belgesi verildi.

Balıkesir Adliyesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Serdar Çaparlar ve Mehmet Emin Şen ile Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Keser katıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, uzlaştırma müessesesinin yargı sistemi üzerindeki yükü azaltan ve toplumsal mutabakatı güçlendiren kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Başsavcı Akın, farklı meslek gruplarından gelerek toplumsal barışa katkı sunan uzlaştırmacılara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Keser ise uzlaştırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hukuki nüanslar ve uygulama esasları hakkında katılımcılara teknik bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, başarılı uzlaştırmacılara başarı belgelerini ve hediyelerini takdim etti. Program, ödül alan uzlaştırmacıların saha tecrübelerini ve başarı hikayelerini paylaştığı karşılıklı fikir alışverişi bölümüyle sona erdi.