 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uzmanı uyardı: 'Bu dönemde ormanlık alanlardan uzak durun' - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanı uyardı: 'Bu dönemde ormanlık alanlardan uzak durun'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Başbuğ, son zamanlarda yaşanan ayı saldırılarıyla ilgili ormanlık alanlardan uzak durulması çağrısında bulundu. Başbuğ, insanları ayı saldırılarına karşı uyardı ve özellikle bu dönemde ormanlık alanlardan ve bilmedikleri bölgelerden uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

Uzmanı uyardı: \'Bu dönemde ormanlık alanlardan uzak durun\'
17.12.2023 - 22:00,
Abone Ol

- Uzmanı uyardı: "Bu dönemde ormanlık alanlardan uzak durun"

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Başbuğ, sona zamanlarda yaşanan ayı saldırılarıyla ilgili ormanlık alanlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Küresel ısınmaya bağlı olarak ayıların kış uykusuna yatmadığını belirten Başbuğ, insanları ayı saldırılarına karşı uyardı. Başbuğ, özellikle bu dönemde insanların ormanlık alanlardan ve bilmedikleri bölgelerden uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

"Yerleşim yerlerine yakın bölgelere gıdalar bırakmayın"

İnsanların yaşam bölgelerine yakın yerlere gıda bırakılmaması gerektiğini söyleyen Başbuğ, "Ne yazık ki küresel problemler veya ısınma problemlerinin büyük çoğunluğu yabani hayat yaşanmakta. Son günlerde bizde kış mevsimine tam anlamıyla bir geçiş sağlayamadık. Ayıların, kış uykusu dediğimiz zaman kış şartlarının tam anlamıyla yerine gelmesiyle neticelenir. Fizyolojik bir durumdur. Bu durumun tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi lazım. Bunlardan birisi ayının besine ulaşabilirliği azalması lazım. Diğer bir önemli faktör ise çevresel ısı faktörleri ve kar yağışlarının aslında Ayı'nın bulunduğu bölgede oluşmaya başlaması. Bunların oluşmaya başlamasıyla beraber ayılar kış uykusuna geçiş adaptasyonunu yavaş yavaş gerçekleştirilebilmektedir. Son günlerde baktığımız zaman bu şartların aslında hiç biri tam anlamıyla yerine gelmemektedir. Ayılar bu dönemde gıdaya ulaşabilirliğini rahat sağlamakta ve aşırı soğuklar gerçekleşmediğinden dolayı trafik kazaları ve ayı saldırıları karşımıza çıkmakta. Ayı ile ilgili tavsiye edebileceğimiz basit işlemler var. Bunları yapmamızda fayda var. Bunlardan birincisi, ayıların yaşam alanlarının şehir bölgelerine yakın veya insanların yaşadığı bölgelere yakın alanlara gıda bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Bu gıdalar bırakılacaksa daha iç kesimlere bırakılarak hayvanların bulunduğu bölgede gıda erişimine sahip olursa bu hayvanlar en azından insanların bulunduğu yaşam alanlarına gelmesini bir bakıma engelleyebiliriz" dedi.

"Bilmediğimiz bölgelerden uzak duralım"

Başbuğ, ayı saldırısına maruz kalmamak için bilinmeyen bölgelerden uzak durulması gerektiğine değinerek, "Bu dönemde özellikle şunu vurgulayalım. Son günlerde çok sayıda duyuyoruz, trafik kazasına maruz kalan ayılar veya insan saldırısına maruz kalan veya tam tersi ayının saldırdığı insanlar bulunuyor. Bu süreçte ayıların kış uykusunu gerçekleştirmesi lazım ama kış uykusuna dalamadıkları için bu problem teşkil etmektedir. Bizim yapabileceğimiz en güzel şey, mümkünse ormanlık alanlara bu zamanlarda ve bilmediğimiz bölgelerden uzak durmamız kesinlikle gerekmektedir. Çünkü ayı ile karşılaştığımız zaman her zaman için çok büyük risk altıdan oluruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alparslan Türkeş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanı uyardı: 'Bu dönemde ormanlık alanlardan uzak durun' - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanı uyardı: 'Bu dönemde ormanlık alanlardan uzak durun' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement