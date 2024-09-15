Uzundere'de Kentsel Dönüşüm Eylemi - Son Dakika
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Uzundere'de Kentsel Dönüşüm Eylemi

Uzundere\'de Kentsel Dönüşüm Eylemi

Hak sahipleri, tamamlanmayan konutlar için İzmir-Çeşme Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

15.09.2024 16:47
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, konutlarının belirlenen sürede tamamlanmadığı gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2009 yılında Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan yaklaşık 400 kişi, Uzundere'deki inşaat alanında toplandı.

Döviz ve pankart açan katılımcılar, slogan atarak İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Uzundere Mahallesi'ndeki bağlantı yolunu bir süre trafiğe kesti.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, gazetecilere, yıllardır evlerine kavuşamadıklarını söyledi.

Bölgede binalar yükselmediği gibi hala yıkımı tamamlanmayan evlerin de olduğunu ifade eden Uslu, "Bu manzara, yapılanla söylenenin aynı olmadığının açık ifadesidir. Bu proje sizlere yük oluyorsa lütfen Büyükşehir olarak devraldığınız tapularımızı bize geri verin. Biz müteahhitle ile anlaşıp yapalım ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla görüşüp yaptırmaya çalışalım. Dayanacak gücümüz, bir kuruş daha fazla ödeme yapacak maddi durumumuz kalmadı." diye konuştu.

Hak sahibi Ezgi Akkaya da bu sürecin güvenlerini sarstığını belirtti.

Bir an önce evlerine kavuşmak istediklerini dile getiren Akkaya, "Bize yapılan bu haksızlıklar karşısında boyun eğmeyeceğiz. Hakkımız olanı almak için her türlü hukuki ve meşru yolla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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