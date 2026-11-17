Uzunköprü'de 10 yıl 10 ay cezalı firari yağma hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de, yağma suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Uzunköprü ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.S'yi durdurdu.
Sorgulamada, O.S'nin "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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