Vakıf Zaman Olur Ki Sergisi Üsküdar'da Açıldı - Son Dakika
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Vakıf Zaman Olur Ki Sergisi Üsküdar'da Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan 'Vakıf Zaman Olur Ki' sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu. Sergi, vakıf medeniyetini geniş kitlelere tanıtmayı ve 'vakıf insan' olma bilincini geliştirmeyi hedefliyor. Sergide, vakıf kültürü içerisinde el yazması kitaplar, sancaklar ve hat eserleri gibi taşınır varlıklar sergileniyor. Ayrıca Üsküdar'ın tarihsel süreç içerisinde ortaya koyduğu kimliğinden yola çıkılarak hazırlanan sergide, yüzyıllık periyotlar ile vakıf eserlerinin gelişimi anlatılıyor.

17.07.2024 20:55
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan "Vakıf Zaman Olur Ki" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Vakıf medeniyetini geniş kitlelere tanıtmayı ve "vakıf insan" olma bilincini geliştirmeyi hedefleyen sergi, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy'un kurdele kesimiyle açıldı.

AA muhabirine konuşan sergi yetkilisi ve müze araştırmacısı Gökhan Burkan, vakıf kültürü içerisinde el yazması kitaplar, sancaklar ve hat eserleri gibi taşınır varlıkları bu sergiyle sanatseverlere tanıtmak istediklerini söyledi.

"1000 yıllık geleneği olan 100 yaşında bir kurumuz"

Sergide, Üsküdar'ın vakıf yoluyla imar edilmesini anlattıklarını belirten Burkan, "Eski zamanlarda günümüz belediyecilik anlayışıyla hizmet edecek bir anlayış yoktu. Bu faaliyetleri Osmanlı döneminde vakıflar icra ederdi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsilcisi olduğu yöneticisi kalmamış vakıfların sayısı 52 bin civarında. Hepsinin vakfiyesindeki şartları aynen yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Burkan, Türkiye'de vakıf geleneğinin yeni gelişmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Genel müdürlük olarak kuruluşumuzun 100. yılı ama vakıfların Anadolu'daki tarihi 1048 yılına dayanıyor. Aslında 1000 yıllık bir geleneği olan 100 yaşında bir kurumuz. Temelde bu geleneği vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Üsküdar da bu geleneğin önemli noktalarından biri. İstanbul'un fethinden sonra tarihi yarımada başkent olarak kullanılıyor ama Üsküdar Anadolu'ya geçiş noktası. Aynı zamanda burası kutsal topraklar olarak adlandırılmış ve hanım sultanların yapılarıyla mükafatlandırılmış, büyümüştür."

Üsküdar'ın şehir olarak tarihsel süreç içerisinde ortaya koyduğu kimliğinden yola çıkılarak hazırlanan sergide, yüzyıllık periyotlar ile vakıf eserlerinin gelişimi anlatılıyor.

Ayrıca vakıf taşınmazlarına yönelik orijinal mimari parçaların ve Üsküdar'ın 18. yüzyıl mimari maketlerinin bulunduğu "Vakıf Zaman Olur Ki" sergisi, 30 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vakıf Zaman Olur Ki Sergisi Üsküdar'da Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vakıf Zaman Olur Ki Sergisi Üsküdar'da Açıldı - Son Dakika
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