Vali Aslan'dan Kan Bağışı Destek - Son Dakika
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Vali Aslan'dan Kan Bağışı Destek

Vali Aslan\'dan Kan Bağışı Destek

Düzce Beşiktaşlılar Derneği etkinliğinde Vali Selçuk Aslan kan bağışı yaparak destek verdi.

23.04.2025 22:16
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1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği sosyal sorumluluk etkinliğine katılan Vali Selçuk Aslan, kan bağışında bulundu.

Dernek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenledi.

Anıtpark Meydanı'na getirilen Türk Kızılay'a ait 2 mobil kan alma aracının bulunduğu alana formaları ve atkılarıyla gelen taraftarlar, kan bağışı yaptı.

Beşiktaş taraftarı olan Vali Selçuk Aslan da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Aslan, burada yaptığı açıklamada, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin 23 Nisan'da, anlamlı ve örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attığını belirterek, "Kızılay ile işbirliği halinde kan bağışı kampanyası düzenliyor. Aldığımız verilere göre, şu ana kadar güzel bir katılım söz konusu. Ben de hem bir Beşiktaş taraftarı olarak hem periyodik kan bağışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu güzel etkinlikte yer almak arzusu içinde oldum." ifadelerini kullandı.

Derneği ve Kızılay'ı tebrik eden Aslan, "Vatandaşlarımızı, farklı laboratuvar ortamlarında üretilemeyen, sadece insandan alınabilen, kıymetli bir ihtiyaç olan kan konusunda, yarın kendilerinin de buna ihtiyaç duyacağı gerçeğini unutmayarak, sağlıklı zamanlarında kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Gün boyu devam eden etkinliğe, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Türk Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Cihan Ünal ile Burçin Sarıcan, Beşiktaş Kongre üyesi Ömer Faruk Kubilay, Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Bayram Ali Kubilay, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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