Vali Çalgan Dodurga'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Vali Çalgan Dodurga'da İncelemelerde Bulundu

Vali Çalgan Dodurga\'da İncelemelerde Bulundu
24.06.2026 21:11
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Çorum Valisi Ali Çalgan, Dodurga'daki kamu kurumlarının çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Dodurga ilçesini ziyaret ederek kamu kurumları ve yerel yönetimlerin çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalgan, kamu kurumlarının çalışmaları ile mahalli idarelerin faaliyetlerini yerinde incelemek ve ihtiyaç duyulan konuları değerlendirmek amacıyla Dodurga'ya gitti.

Dodurga Kaymakamlığını ziyaret eden Çalgan, Kaymakam Gizem Tokur'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette emniyet ve asayiş başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Dodurga İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Çalgan, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet ve jandarma personeline çalışmalarında başarı diledi, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Çalgan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı da ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Çalgan Dodurga'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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