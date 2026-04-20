Vali Çalgan Eğitimi Ziyaret Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, okullardaki güvenlik ve verimliliği artırmak için çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Ahmet Tevfik İleri Ortaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Çalgan, eğitim ortamlarının güvenliği ve verimliliği için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının tekrarlanmaması için bütün paydaşlarla birlikte kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Çalgan, "Benzer olaylara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve süreci hep birlikte atlatacağız. İlimizde tüm okullarımızda ve çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak eğitim ortamının huzur ve güven içinde devam etmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğine dikkati çeken Çalgan, öğretmenlere sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri ve öğrencilere sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Çalgan, sosyal medyada yapılan provokatif ve olumsuz paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu tür içeriklerin tüm yönleriyle değerlendirildiğini vurguladı.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çalgan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:25:42.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.