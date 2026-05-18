Vali Çalgan Laçin'de Ziyaretlerde Bulundu

Çorum Valisi Ali Çalgan, Laçin ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs gazisi, emekli astsubay Ahmet Özdemir'in daveti üzerine Çamlıpınar köyünü ziyaret eden Vali Çalgan, burada çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt'un da katıldığı ziyarette Çalgan, sohbet ettiği köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Çalgan, burada yaptığı konuşmada, köyde sıcak şekilde misafir edildiğini belirterek, "Burada çok güzel bir birlik ve beraberlik ortamına şahit oluyoruz. Ahmet amcamızın askerlikte başlayan vatana hizmet anlayışı, bugün de aynı disiplin ve özveriyle devam ediyor. Kendisi yalnızca bu köyü değil, çevre köyleri de organize ederek gerçekten büyük ve anlamlı bir programa vesile olmuş. Bu güzel organizasyon için kendisine gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

"Bir yerde küçük küçüklüğünü, büyük de büyüklüğünü bilirse orada birlik olur, dirlik olur, bereket olur. Elhamdülillah bugün burada bunun en güzel örneğini görüyoruz. Bu dayanışma ve samimiyet sizlerde fazlasıyla var. İnşallah rabbim birlik ve beraberliğinizi daim eylesin, bu toprakların bereketini eksik etmesin. Yüce Allah'tan temennimiz huzur içinde, sağlıkla ve daha güzel şartlarda hep birlikte nice güzel günlere ulaşmanızdır."

Çalgan, burada düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Ardından Yeşilpınar köyünü ziyaret ederek muhtar Mehmet Tomar'dan köy hakkında bilgi alan Çalgan, yapımı devam eden köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalgan bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden Yeşil Göl ve Sudüşen Şelalesi'ni ziyaret etti.