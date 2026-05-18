Vali Doğan'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Doğan'dan 19 Mayıs Mesajı

18.05.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Rahmi Doğan, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ve gençlik için önemini vurguladı, gençlere mesaj iletti.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 19 Mayıs'ın umudun daraldığı bir anda, bağımsızlık aşkıyla, azim ve kararlılığıyla yüce milletin kendi talihini değiştirdiği o büyük yürüyüşün başlangıcı olduğunu ifade etti.

Samsun'a atılan ilk adımın, Milli Mücadele'nin kutsi başlangıcı, bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı, istikbale yön veren sarsılmaz, kavi ve ebedi iradenin ilanı olduğunu anlatan Doğan, "Gençlik, geçmişin köklerinden güç alarak çağın idrakini kuşanan, yarının ufkunu çizen en güçlü değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, Türkiye Cumhuriyetini en dinamik, en dinç ve en idealist yüreklere teslim etme iradesidir." ifadelerini kullandı.

Doğan, köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak gençlerin bayram tadında Atatürk'ü anmaları ancak onun fikirlerini anlamaları, yaşatmaları ve hayatlarına tatbik etmeleri, millet ve memleket sevgisini yaşam düsturu haline getirmeleriyle gerçek manasını bulacağını kaydetti.

Spor disiplinine ve centilmenliğine sahip olarak küresel çağın imkanlarını kavrayan, ilim, fen ve teknolojinin izini süren, aklını ve vicdanını birlikte taşıyan, milli kültürünü, dilini ve medeniyet değerlerini diri tutan, sorumluluk sahibi, azimli, kararlı ve çalışkan bir gençliğin, büyük ve güçlü Türkiye idealimizinin en sağlam dayanağı olacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli gençlerimizin, saygıdeğer hemşerilerimin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Doğan'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:30:22. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Doğan'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.