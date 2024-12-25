Vali Elban: Şehir içinde artık bu tür organizasyonlara izin vermiyoruz

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İZMİR Valisi Süleyman Elban, İzmir kent merkezinde çok sayıda organizasyon yapıldığına dikkat çekerek, bu konuda bir karar aldıklarını belirtip, "Neredeyse her hafta sonu Çeşme otobanında ve sahil bulvarında, maraton, yürüyüş, koşu, bisiklet yarışı ya da bir etkinlik oluyor. Bu etkinlikler olduğu zaman da ulusal, uluslararası müsabaka standartları gereği program başlamadan çok öncesinden trafik kapatılıyordu. Sadece o güzergah değil otomatik olarak gerideki diğer tüm cadde ve sokakların da yoğunlaşmasına ve şehrin neredeyse kilitlenmesine yol açıyordu. Bahardan bu yana bir karar aldık ve şehir içinde artık bu tür organizasyonlara izin vermiyoruz. Şehrin trafiği kilitlenmesin diye bu kararı aldık ve uygulamaya başladık" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Demirören Medya'yı ziyaret etti. Vali Elban, Demirören Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Neşet Dişkaya, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen ve Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Aslı Öktener ile görüştü. Ziyaret sonrası DHA'nın sorularını yanıtlayan Vali Elban, İzmir'deki aşayiş, trafik, turizm ve teknolojiyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İzmir'in çok sosyal bir şehir olduğunu ve çok fazla organizasyon yapıldığını belirten Vali Elban, "Neredeyse her hafta sonu Çeşme otobanında ve sahil bulvarında, maraton, yürüyüş, koşu, bisiklet yarışı ya da bir etkinlik oluyor. Bu etkinlikler olduğu zaman da ulusal, uluslararası müsabaka standartları gereği program başlamadan çok öncesinden trafik kapatılıyordu. Müsabaka ya da yarış tamamlanıncaya kadar, orayı tamamen trafiğe kapalı durumda tutmak zorundasınız. Vatandaşlarımızın kullandığı şehrin birkaç tane ana arteri var. Özellikle hafta sonu tatile gitmek isteyen, ticari faaliyette bulunan, hasta nakli yapan, havaalanına ulaşmak isteyenler ciddi sorun yaşıyordu. Sadece o güzergah değil otomatik olarak gerideki diğer tüm cadde ve sokakların da yoğunlaşmasına ve şehrin neredeyse kilitlenmesine yol açıyordu. Bahardan bu yana bir karar aldık ve şehir içinde artık bu tür organizasyonlara izin vermiyoruz. Şehrin trafiği kilitlenmesin diye bu kararı aldık ve uygulamaya başladık" dedi.

'ŞEHİR TRAFİĞİNİ TAMAMEN KİLİTLEMENİN BİR ANLAMI YOK'

İzmir'de yapılan sadece birkaç etkinliği bu uygulamanın dışında bıraktıklarını dile getiren Vali Elban, "İlk zamanlar çok fazla talep geldi. Herkesin kendi organizasyonu kendine göre çok kıymetli. 'Şehrin tanıtımına faydası var' denildi. Ama bizim şehrimizin merkezi dışında da kırsalda tanıtılacak çok güzel yerleri var. Dolayısıyla, 'Eğer kırsalda alternatif güzergahları kabul ederseniz oralarda yapabilirsiniz' dedik. Şehir içinde insanlara eziyet çektirmenin, şehir trafiğini tamamen kilitlemenin bir anlamı yok. Bunu çok katı bir şekilde uyguluyoruz. Bir iki tane sembol yarışmamız var. Onlarda da güzergahları, trafiği etkilemeyecek şekilde daha daraltarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'EFELER YOLUNDAKİ TARİHİ ESERLER AYAĞA KALDIRILACAK'

İzmir turizmine katkı sağlaması için hayata geçirilecek Efeler Yolu Projesi ile ilgili de bilgi veren Vali Elban, "Efeler Yolu, kültür sanat, spor, tarih ve dinsel anlamda birçok unsuru iç içe barındıran bir rota. Kuvay-i Milliyecilerimizin, efelerimizin, İzmir işgalinden sonra direniş için kullandıkları yerler, karargah olarak sığındıkları, düşmana saldırdıkları ve her türlü hazırlığı yaptıkları yerden söz ediyoruz. O bölgeyi üç yıla yakın kullandılar ve o güzergahta yaşadılar. Bunu milli proje olarak gençlerimize, insanımıza anlatmak için bu güzergahı tanıtıyoruz. Aynı zamanda bu bir spor güzergahı. Yürüyüş ve koşu için bu alanlar çok ideal alanlar. Rotanın bitimi de Meryem Ana'ya denk geliyor. Özellikle dini turizm açısından da kıymetli bir yürüyüş rotası. Atalarımıza karşı tarihi sorumluluğumuz gereği tarihi mekanların, yapıların ayağa kaldırılmış şekilde sunulması oradaki turizme ciddi manada pozitif katkı sağlayacaktır" dedi. Efeler Yolu'ndaki bütün tarihi eserlerin ve eski yapıların tamamının envanterini yaptıklarını kaydeden Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü: "O alanlarda, yapılarda, meydanlarda ve diğer sahalarda çalışmalar yapıyoruz. Soyut kültürel varlıklar, adet, gelenek, efsane ve tüm yaşanmışlıkları envanter altına alıyoruz. Kırsal turizmin gelişmesi için de konaklama, yeme içme mekanları, satış mekanlarıyla birlikte bir kırsal kalkınma, agroturizm ve doğa turizmini de kapsayan bir projeden söz ediyoruz."

'DAMLACIK'TA DİJİTALLEŞME'

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi öneme sahip Damlacık semtindeki tescilli yapılarda başlatılan dijital eğitim seferberliği konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Elban, "Orada 11 tane yapımız var. Tamamını milli eğitime dijitalleşme merkezi olarak tahsis ettik. Hazırlanan projeye uygun olarak restorasyon çalışmasına başladık. Tekrar tadilat yapıyoruz. Her binaya bu dijitalleşme anlamında bir fonksiyon veriyoruz. Dolayısıyla kodlama eğitimlerinin olduğu yerler, tasarım, grafik çalışmalarının olacağı yerler ve diğer birçok alanda bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize dijitalleşmeyle ilgili eğitim vermeye başladık. Binalardan birinde 1 ya da 1,5 ay sonra netleşecek, dijitalleşme bağlamında bir sürprizimiz de var" ifadelerini kullandı.

'ÇEŞME'DE SIKI DENETİM HUZURU GETİRDİ'

İzmir'deki asayiş ve güvenlikle ilgili düzenlemelere de büyük önem verdiklerini kaydeden Vali Elban, "Şehrimizin risk oluşturan, asayiş ve diğer güvenlikle ilgili konularında sıkıntı oluşturan tüm başlıkları bir masaya yatırdık. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde alarm veren sıkıntılı olan hususları konuştuk. Başta trafik olmak üzere yunuslarımız ve diğer tüm asayiş ekiplerimizle sahada inanılmaz takviyeler yaptık. Olaylara müdahale hızımız ve önleyici çalışmalarımız gayet iyi düzeyde. Çeşme ve Alaçatı'daki asayiş olaylarındaki artışı geçen yıl sonbahardan itibaren çalışmaya başladık. Emniyetimiz ve jandarmamız ile uzun bir çalışma yürüttük, risk alanları tek tek tespit edildi, analizi yapıldı. Alanda yapılan çalışmalar birkaç defa pilot olarak denendi. Yılbaşında ve iki bayramda denemesini de yaptık. Sezon başlayınca bu aldığımız tedbirleri çok sıkı bir şekilde uygulamaya başladık" açıklamalarında bulundu.

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız çalışmanın iyi, başarılı olan taraflarını daha da güçlendirdik. Eksik olan taraflara takviye yaptık, hızlıca bir aksiyon aldık. Hem emniyetimizin hem de jandarmamızın koordinasyonu ile geçen yıl huzurlu bir sezon yaşadık. Çeşme Alaçatı başta olmak üzere yarımada ve ilimizin tamamında bu huzurun kalıcı olmasıyla ilgili çalışmaları sürekli yürüteceğiz. Artık İzmir'in sadece huzurla, keyifle olumlu anılmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da çok büyük destek görüyoruz. Bu husus da bizim için çok önemli."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,