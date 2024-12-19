Vali Şimşek Akıncılar\'ı Ziyaret Etti

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

Hükümet Konağı önünde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Şimşek, ilçenin genel durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Akıncılar İlçe Hastanesi'nde incelemede bulunan Şimşek, Belediye Başkanı Murat Sevinç'i ziyaret etti.

Şimşek ve beraberindekilere burada ilçeye özgü kavunlu kahve ikram edildi.

Daha sonra esnafla bir araya gelen Şimşek, esnafın taleplerini dinledi.