Vali Sözer Yörük Toyu Şenliği\'nde

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Bahçecik köyünde düzenlenen Yörük Toyu Şenliği'ne katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, programda Sözer, vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada organizasyondaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine işaret etti.

Bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasının büyük değer taşıdığını vurgulayan Sözer, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.