Vali Tavlı'dan Şehit Ailesine Anneler Günü Ziyareti

10.05.2026 21:30
Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesini Tekkeköy ilçesindeki evlerinde ziyaret ederek şehidin annesi ve babaannesinin Anneler Günü'nü kutladı. Valilik açıklamasında tüm annelerin günü tebrik edilirken, şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesini ziyaret etti.

Vali Tavlı ve eşi, Tekkeköy ilçesindeki evlerinde şehidin babaannesi Gülhan Altıok, dedesi Satılmış Altıok, annesi Gülay Altıok ve babası İsa Altıok ile bir araya geldi.

Ziyarette, şehidin annesi Gülay Altıok ve babaannesi Gülhan Altıok'un Anneler Günü kutlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, aziz şehitlerin anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nün tebrik edildiği belirtilerek, ahirete irtihal eden annelerin rahmet ve minnetle yad edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hayatta olan annelere aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu uzun ömürler dilendi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok ile istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler de rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

