Vali Turan, Otizmli Öğrencilerle Buluştu

26.03.2026 09:49
Kırklareli Valisi Uğur Turan, otizmli öğrenci aileleriyle bir araya gelip destek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, otizmli öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

Vali Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Otizmliler Derneğini ziyaret etti.

Otizmli öğrencilerin aileleriyle bir araya gelen Turan, dernek başkanı Eylem Yolsal Murteza'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik yapılan çalışmaların önemine değinen Turan, bu alanda gösterilen özverili çalışmaların her türlü takdiri hak ettiğini vurguladı.

Turan, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında aktif, mutlu ve üretken bireyler olarak yer almasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

