Vali Uğur Turan\'dan Yağmur ve Şükür Duası

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Kadıköy köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Vali Turan, yağmur ve şükür duası programına katılanlara teşekkür etti.

İklim değişikliği ve kuraklığın tüm dünyayı etkilediğini ifade eden Turan, bu nedenle su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.