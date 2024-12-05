Van Büyükşehir Belediyesi'nden Görevden Alma İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi'nden Görevden Alma İddialarına Yanıt

Van Büyükşehir Belediyesi, Eş Başkan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığına yönelik iddiaların yanlış olduğunu belirterek, eş başkanların görevlerine devam ettiğini açıkladı.

05.12.2024 00:29  Güncelleme: 00:38
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(ANKARA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Eş Başkan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı iddialarının doğru olmadığını belirterek "Eş başkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Eş Başkan Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyum atandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Halkımız bilmeli ki eşbaşkanlarımız görevinin başındadır. Sosyal medya üzerinden bazı trol hesaplar tarafından sahte bir belgeye dayanarak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan'ın görevden alındığı ve yerine kayyım atandığına yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin gerçek dışı olduğu, belgenin de sahte olduğunu belirtiyor, halkımızın bu tarz sahte paylaşımlara itibar etmemesini bekliyoruz. Bilinmeli ki bu şekilde yapılan paylaşımların amacı halkın kafasını karıştırmak, doğru temelde gösterilen iradeyi sahiplenme tavrında ikircik yaratma amaçlıdır. Eşbaşkanlarımız görevlerinin başındadır ve çalışmalarını tam bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Zeydan, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi'nden Görevden Alma İddialarına Yanıt - Son Dakika

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