Van\'da 4.6 büyüklüğünde deprem

07.12.2025 22:28  Güncelleme: 00:08
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bitlis, Siirt ve Şırnak gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD, kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Van'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.17'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Bitlis, Siirt ve Şırnak gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, olumsuz bir durumun bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

