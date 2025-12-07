Van'da korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.17'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
Deprem Bitlis, Siirt ve Şırnak gibi çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, olumsuz bir durumun bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
