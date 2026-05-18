Van\'da 42 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 42 kilo 463 gram skunk ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 11-17 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucu Aşağıgüldüren Mahallesi kırsalında 42 kilo 463 gram skunk ele geçirildi.