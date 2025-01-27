Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da 9 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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