Van'da 9 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı

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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.