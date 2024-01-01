Van\'da 920 hükümlü cezaevine teslim edildi

Van'da geçen yıl polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda haklarında toplamda 4 bin 65 yıl 4 ay 9 gün hapis cezası bulunan 920 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplamda 4 bin 65 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1468 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 920'si işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarda ise çalınan 47 otomobil, 27 bisiklet, 33 motosiklet, 4 minibüs, 73 cep telefonu, 2 tablet, 3 fotoğraf makinesi, 36 ses ve görüntü kaydedici cihaz, 200 kalem inşaat malzemesi, 78 su sayacı, 50 altın ziynet eşyası, 31 beyaz eşya, 1001 kilogram kömür ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 1392 şüpheliden 161'i tutuklandı.