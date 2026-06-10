Van'da Beton Parçaları Caddeye Düştü - Son Dakika
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Van'da Beton Parçaları Caddeye Düştü

Van\'da Beton Parçaları Caddeye Düştü
10.06.2026 13:41
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Cumhuriyet Caddesi'nde bir binadan kopan beton parçaları paniğe neden oldu, bazı vatandaşlar kurtuldu.

VAN'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde, bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalarının caddeye düşmesi paniğe neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar, beton parçalarından saniyelerle kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları bir anda kaldırıma düştü. Olay sırasında bölgede yoğun yaya hareketliliğinin bulunması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, beton parçalarından son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olası risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak döküntülere müdahale etti.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

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