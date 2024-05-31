Van'da DSİ tarafından su bilinci tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Van'da DSİ tarafından su bilinci tiyatro oyunu sahnelendi

Van\'da DSİ tarafından su bilinci tiyatro oyunu sahnelendi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Van'da su bilinci ve tasarrufunu genç nesillere anlatmak amacıyla tiyatro oyunu düzenledi. DSİ tanıtım tırıyla illeri gezen tiyatro ekibi, 'Küçük Su Damlası' adlı oyunuyla öğrencilerin su konusundaki farkındalıklarını artırmaya çalıştı. Van'a gelen ekip, Koç İlkokulu bahçesinde oyunu sahneleyerek öğrencileri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. DSİ yetkilileri, su bilincinin artırılmasını hedeflediklerini ve çocuklara suyun önemini öğretmenin gerekliliğini vurguladı.

31.05.2024 16:51
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Van'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından su bilinci ve tasarrufunun genç nesillere anlatılması amacıyla hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

DSİ tanıtım tırıyla illeri gezen tiyatro ekibi, "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyunuyla öğrencilerin su konusundaki farkındalıklarını artırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Van'a gelen ekip, Tuşba ilçesindeki Koç İlkokulu bahçesinde "Küçük Su Damlası" adlı oyunu sahneleyerek öğrencileri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Murat Avcı, etkinliğin Van'da ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Su bilincinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Avcı, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Van ve diğer illere tanıtım tırı gönderiliyor. 'Küçük Su Damlası' tiyatro ekibi de bu tırla gittiği yerlerde suyun önemi ve bilincini artırmak için farkındalık etkinliği düzenliyor. Bugün de bu bilinci çocuklarımıza aşılamak için Van'da güzel bir etkinliğe imza attılar. Çocuklarımızın su bilincini artırmamız gerekiyor. Suyun olmadığı yerlerde yaşamın olmadığını öğretmemiz lazım." diye konuştu.

Koç İlköğretim Okulunda görevli öğretmenlerden Özgü Turhan ise "Öğrencilerimiz tiyatroyu zevkle izledi. Eğitim öğretim yılının son günlerinde böyle anlamlı bir tiyatroyu izlemek bizi mutlu etti. Su konusunda dünyanın duyarlı olması gerektiği bu süreçte çocuklarımıza da suyun önemini aşılamamız çok güzel oldu." dedi.

Kaynak: AA

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