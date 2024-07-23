Van'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Van- Erciş kara yolunun Tabanlı Mahallesi yakınlarında Mustafa Çınardalı idaresindeki 65 DN 116 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile eşi Yıldız Çınardalı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.
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