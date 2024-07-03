Van'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Van'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırıldı ve 4'ünün durumu ağır olduğu belirtildi.

03.07.2024 18:39
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Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Van- Erciş kara yolu Alaköy kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 SL 866 plakalı hafif ticari araç ile 34 GIY 995 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 6 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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