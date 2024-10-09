Van\'da İHA Üretimi Başladı

Güncel

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları destekle Van'da insansız hava aracı (İHA) üretimi yapan mühendislerle bir araya geldi.

Makine, uzay ve havacılık, yazılım, mekatronik, elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşan ekip, Van'da İHA üretmek için çalışma başlattı.

KOSGEB'den aldıkları destekle kurdukları atölyede benzin ve elektrikle çalışan modellerde İHA üretimi yapmayı başaran mühendisler, araçların test uçuşlarını başarıyla tamamladı.

Türkmenoğlu, KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, seri üretim yapmaya hazırlanan genç mühendisleri ziyaret etti.

Atölyedeki İHA'ları inceleyen, makina mühendisi Müşfik Akbulut ile havacılık ve uzay mühendisi Ziya Demir Yusufoğlu'ndan bilgi alan Türkmenoğlu, mühendislerle gurur duyduklarını belirtti.

Atölyenin yılda 80 İHA üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Kanat açıklığı 4 metre 80 santimetre, uzunluğu 2 metre olan aracın taşınabilir özelliği bulunuyor. Uzay teknolojisine doğru gidilen bu süreçte İHA üretimi ilimiz için önemli. Genç mühendislerimizin, yazılımcılarımızın ülke için hedefleri var. Bu çalışma ülkemize katma değer sağlayacak. Gençlerimiz, ilimizin adeta parlayan ışığı olacak." dedi.

Çalışmaya KOSGEB'in destek verdiğini anımsatan Türkmenoğlu, "Seri üretim aşamasında olan firmaya biz de her türlü desteği sunacağız. Bu işte rol model olanları da unutmamak lazım. Türkiye'de bir BAYKAR gerçeği var. Sektörün önünü açtı. Gençlerimizin, girişimcilerimizin teknoloji alanında uzay bilimine yönelmelerini sağladı. İHA'lar anlık görüntü aktarma özelliğine sahip.?Bunu her alanda kullanabilirsiniz. Teknoloji buna doğru gidiyor. Biz de bu işin öncülüğünü ilimizde yapmak istiyoruz." diye konuştu.