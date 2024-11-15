Van'da İlk Safran Üretim Denemesi

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde görevli akademisyenler, deneme amacıyla ekimini yaptıkları, "altın bitki" olarak da adlandırılan safranın kentin iklimine uyum sağladığını belirledi.

Van'da farklı ürünlerin yetiştirilebildiğini çiftçilere göstermek, katma değeri yüksek ürünlere yönelmelerini sağlamak isteyen Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 2016'da üniversite yerleşkesinde aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesi kurdu.

Burada kekik, nane, oğul otu, ekinezya, civanperçemi, dağ çayı, sarı kantaron, ıtır, melisa, ters lale, süsen, sümbül, lale, kuzu kulağı, yabani sarımsak ve dev soğan gibi tıbbi ve aromatik birçok bitki türünü yetiştiren akademisyenler, dünyanın en pahalı bitkileri arasında gösterilen safranın yetiştirilmesi için de çalışma başlattı.

Akademisyenler, Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerdekine göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014'te dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesinde ekimini yaptı.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "altın bitki" olarak da adlandırılan safranın 6 yıl boyunca adaptasyonunu, verimini, kalitesini takip eden uzmanlar, bitkinin bölgenin iklimine uyum sağladığını tespit etti.

Yaptıkları çalışmayla safranın yüksek rakımda da yetiştirilebileceğini ortaya koyan akademisyenler, özenle yetiştirdikleri ürünün hasadına başladı.

"Van'da ilk kez safran üretim denemesi yapıldı"

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Nohutçu, AA muhabirine, 50 soğan ile üretimine başladıkları safranda 3 bin soğana ulaştıklarını söyledi.

Bitkinin Van'ın ikliminde yetiştirilebildiğini anlatan Nohutçu, "Van'da ilk kez safran üretim denemesi yapıldı. Bu bitki, kendini hızlıca çoğaltma özelliğiyle çiftçilerimiz için büyük kıymet taşıyor. Safran bitkisi hem ekonomik hem de tarımsal anlamda bu bölge için önemli bir alternatif. Safrandan elde edilen verim oldukça kazançlı." dedi.

Nohutçu, çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliğinde safrana yönelebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 160 bitkiden yalnızca bir gram safran elde edilebiliyor. Bu da 160 bin bitkiden bir kilogram safran elde edilebileceği anlamına gelir. Bir kilogram ürün elde edebilmek için yaklaşık dört dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapılması gerekmekte. Şu an dış piyasada bir kilogram safranın fiyatı 10-15 bin dolar arasında değişirken Türkiye'de ise 400-600 bin lira arasında seyretmekte.

Safran, Van gibi yüksek rakımlı, iklim ve toprak açısından sınırlı bölgelerde yetişebiliyor. Van, Ağrı ve Hakkari gibi şehirlerde ekonomik getiri sağlayabilecek bir bitki. Çiftçilerimize öneriyoruz. Safran bitkisi mutfaktan sağlığa birçok alanda kullanılıyor. Özellikle gıda sektöründe baharat olarak kullanılmakta. İlaç sanayisinde ve fitoterapide de önemli bir yeri vardır."