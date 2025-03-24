Van'da Kadın Kooperatiflerine Destek Stantı

Van Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışına desteklemek amacıyla stant açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kadın ve Alile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Van AVM'de kadın girişimcilere destek sunmak için stant açtı.

Hafta sonu 13 ilçeden birçok kadın kooperatifinin katıldığı stantta hayvancılık, ormancılık, bitkisel ve el sanatları ürünler tanıtıldı, satışı yapıldı.