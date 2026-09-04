Van'da kırtasiye denetimlerinde ekipler fiyat ve güvenlik kontrolü yaptı - Son Dakika
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Van'da kırtasiye denetimlerinde ekipler fiyat ve güvenlik kontrolü yaptı

Van\'da kırtasiye denetimlerinde ekipler fiyat ve güvenlik kontrolü yaptı
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Van'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye denetimleri sürüyor. Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz liderliğindeki ekip, İpekyolu'ndaki kırtasiyelerde fiyat etiketi, raf-kasa uyumu ve güvenlik standartlarını kontrol etti, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi. Denetimlerin yıl boyunca artarak devam edeceği bildirildi.

VAN (AA) – Van'da, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz ve beraberindeki ekip, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelerde denetim yaptı.

Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Korkmaz, Van merkez ve ilçelerinde eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla denetimlerin daha sık gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, İpekyolu, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kırtasiye denetimlerinde ekipler fiyat ve güvenlik kontrolü yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kırtasiye denetimlerinde ekipler fiyat ve güvenlik kontrolü yaptı - Son Dakika
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