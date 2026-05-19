Van\'da Öğrencilere Emniyet Eğitimi

NEVZAT UMUT UZEL/BAHAR TANRITANIR - Van Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği programla kentteki öğrencilere araç, teçhizat ve ekipmanlarını tanıtarak çocukları emniyet teşkilatı hakkında bilgilendiriyor.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan polis ekipleri, öğrencilere emniyet teşkilatını daha yakından tanıtmak, polis-vatandaş bütünleşmesini güçlendirmek amacıyla çalışma yürütüyor.

Toplum Destekli Polis Büro koordinesindeki çalışmayla kentte eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri il emniyet müdürlüğü yerleşkesinde misafir ediliyor.

Okullarından servis araçlarıyla alınarak kuruma götürülen öğrenciler, burada polis araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

Zırhlı araçların ve devriye araçlarının özellikleri, kullanım alanları, emniyet teşkilatının çalışma sistemi, olaylara müdahale süreçleri ve günlük görev akışı hakkında öğrencilere bilgi veren ekipler, çocukların bazı araçları da deneyimlemelerine yardımcı oluyor.

Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan ekipler, bu çalışmayla polis ile vatandaş arasındaki bağı da güçlendirmeyi hedefliyor.

"Çocuklarımız geldikleri zaman heyecanlı ve umutlu oluyorlar"

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis memuru Adem Yıldırım, AA muhabirine, proje kapsamında il genelinde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini müdürlük yerleşkesinde misafir ettiklerini söyledi.

Öğrencilere, siber zorbalık, akran zorbalığı, genel güvenlik kuralları, 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verdiklerini, araçların tanıtımını yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Çocuklarımız geldikleri zaman heyecanlı ve umutlu oluyorlar. Bizlere hangi araçlara bindiğimizi ve nasıl görevlerde yer aldığımızı soruyorlar. Biz de öğrencilere genel güvenlik kurallarından bahsediyoruz. Siber zorbalık, akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, okullarda ve çevrede uyulması gereken kuralları anlatıyoruz. Trafik ve Yunus ekiplerimiz öğrencilere trafik kurallarından bahsediyor. Eğitimlerimizi öğrencilerin eğitim düzeyine göre planlıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Eğitimlerimizin sonunda hem polislik mesleğini hem de polis araçlarının tanıtımını yapmış oluyoruz. Eğitim öğretim başladığı günden son güne kadar hava şartları el verdiğince öğrencilerimizi yerleşkemizde misafir etmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimizi titizlikle vermeye çalışıyoruz." dedi.

"Benim için unutulmaz bir an oldu"

Emniyet Müdürlüğünde misafir edilen 3. sınıf öğrencisi Deniz Efe Değer çok güzel bir geziye katıldığını dile getirdi.

Araçları yakından gördüğünü ve çok etkilendiğini ifade eden Değer, "Arkadaşlarımla araçlara bindik, çok güzeldi. Benim için unutulmaz bir an oldu. Eğitimlerde yeni birkaç kural öğrendim. Trafikteki abla ağabeylerimiz bize trafik kurallarını anlattılar. Herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İlk defa polis araçlarına bindiğini anlatan Alya Nil Gökhan da "Daha önce hiç polis araçlarının içini görmemiştim. Çok güzeldi. Trafik kurallarını öğrendim. Polis ağabey ve ablaları çok sevdim, benimle çok ilgilendiler." dedi.