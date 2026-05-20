Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 78 Gözaltı - Son Dakika
Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 78 Gözaltı

20.05.2026 08:30
Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 11 ilde 'NarkoKapan Van' operasyonu düzenlendi. Ekiplerin, 3 aylık teknik takibi sonrası isimleri ve adresleri tespit edilen 102 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda şu ana kadar 78 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ile birlikte Van Emniyet Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptı. Vali Balcı, "Kadim şehrimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Doğu Anadolu Bölgemizde icra edilen, icra edilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunu sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz" dedi. 850 personel ve 176 ekiple, 102 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Balcı, "Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eşzamanlı olarak 'Narkokapan Van' operasyonu icra edilmiştir" dedi.

'GÖZALTINA ALINANLARIN DETAYLI SUÇ GEÇMİŞİ İNCELENDİ'

Vali Balcı, "Bu sabah itibariyle gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişi incelendiğinde başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda ağır suçla da doğrudan ilişkili oldukları tespit edilmiştir. Bu şahıslar aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan, toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içerisinde hareket eden kişilerdir. Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesi ile birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir. Bu yönüyle operasyon sadece narkotik suçlarla mücadele kapsamında değil, aynı zamanda kamu düzeninin korunması, mahalle güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ortamının takdim edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilen bu eş zamanlı operasyonla birlikte şehrimiz artık daha güvenlidir. Bu süreçte operasyonun icrasının emeği geçen tüm kurumlarımızı ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın uyuşturucu ve organize suçla mücadele yılı ilan ettiği şu dönemde devletimiz yalnızca görünür suçla değil onun görünmeyen planlayıcılarıyla, dağıtıcılarıyla, kuryeleriyle, sokak ve sanal dünyadaki satıcısıyla topyekun bir mücadele yürütmektedir. Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyoruz. Onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet geleceğine sahip çıkar. Bu operasyon uyuşturucuya yönelik mücadelemizin en önemli göstergelerinden biridir. Bu vesileyle emeği geçen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
