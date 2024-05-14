Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi - Son Dakika
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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

Van\'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

Van'ın Çatak ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın cenazesi, Edremit ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar törene katıldı.

14.05.2024 14:04
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Van'ın Çatak ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın cenazesi, Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 3 çocuk babası Şeylan için Edremit'teki Müşerref Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerler tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirilmesinin ardından, öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Mudi, eşi Ayşe Şeylan, çocukları ve yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Şabaniye Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Van Valisi Ozan Balcı, baba Mudi Şeylan'a Türk bayrağını teslim etti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi - Son Dakika


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