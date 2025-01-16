Van'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Van'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van\'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Van'da hayatı olumsuz etkiledi. Kamu kurumları ve okula giden öğrenciler lapa lapa yağan karın altında zorlukla yürüdü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

16.01.2025 09:18  Güncelleme: 09:26
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VAN'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kamu kurumlarında çalışan memur ve okullarına giden öğrenciler lapa lapa yağan karın altında yürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kamu kurumlarında görevli memur ve okullara giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü. Kar kalınlığı kentin kenar mahallelerinde 10, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kardan dolayı 2 mezra yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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