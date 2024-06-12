Van Hudut Hattında 38,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 38,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet çuval içerisinde 38,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi" denildi.