Van Kültür Yolu Festivali\'nde Çocuklar Gökyüzü Gözlemi Yaptı

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında çocuklar gökyüzü gözlemi yaptı, film etkinliklerine katıldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde planetaryumda gökyüzüyle ilgili filmler izleyen çocuklar, uzmanlar eşliğinde teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı buldu.

Gökyüzü Gözlem Sergisi'ni de gezen çocuklar, bilim atölyelerinde uzaydan mikrobiyolojiye kadar birçok konuda ilginç deneylerle eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklar, "Hacivat ve Karagöz" ile "Kral Şakir" adlı çocuk tiyatrolarıyla buluşturuldu.

Festival kapsamında yazar Sait Ebinç ise Van İl Halk Kütüphanesi'nde "Şehir Hafıza ve Hatıra" ve Van Müzesi'nde ise Yaşayan Miras Ustaları" söyleşisi gerçekleştirdi.

Akdamar Adası'nda konser, Kent Meydanı'nda da "Aşıklar Programı" etkinliğinin yapıldığı festivalde, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, "Dillerden Yüreklere Halk Ezgileri" adlı konserde müzikseverlerle buluştu.