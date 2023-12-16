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Van ve Bitlis'te çocuklar, Gazze'deki akranları için yürüdü - Son Dakika
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Van ve Bitlis'te çocuklar, Gazze'deki akranları için yürüdü

Van'da Filisin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında çocuklar, pankart ve dövizler taşıyarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Bitlis'te ise Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne çocuklar ve vatandaşlar da katıldı.

Van ve Bitlis\'te çocuklar, Gazze\'deki akranları için yürüdü
16.12.2023 - 15:44,
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Van ve Bitlis'te çocuklar, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu ölen akranları için yürüyüş yaptı.

Van'da Filisin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, pankart ve dövizler taşıyarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Ailelerinin de yol kenarından eşlik ettiği çocuklar, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

Bitlis'te de Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi.

Haspolat Taziye Evi önünde bir araya gelen çocuklar, Merkez Ulu Camii Meydanı'na kadar yürüdü.

Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Temsilcisi İsmail Elban, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekerek dünya kamuoyunu bu konuda sessiz kalmamaya davet etti.

Yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA
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