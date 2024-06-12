Van YYÜ'de Filistin'e Destek Eylemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van YYÜ'de Filistin'e Destek Eylemleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, Gazze'ye destek, İsrail'e tepki eylemlerini sürdürüyor. Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırı önünde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, Gazze yararına kermes ve bilek güreşi turnuvası düzenledi. Etkinliklerle Gazze'deki zulme dikkat çekmek ve kardeşlerinin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirten katılımcılar, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına karşı seslerini duyurmayı hedefliyor.

12.06.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerini sürdürüyor.

Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırı önünde bir araya gelen öğrenciler ile akademisyenler, Gazze yararına kermes ve "Gazze için özgürlük" sloganıyla bilek güreşi turnuvası düzenledi.

Hazırladıkları yiyecekleri satışa sunan, Gazze'de yaşanan drama ilişkin resim ve fotoğrafları sergileyen katılımcılar, bilek güreşi turnuvasında da birinci olabilmek için çaba gösterdi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Gazze Dayanışma Çadırı'nda yaklaşık bir buçuk aydır nöbet tuttuklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

"Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Bugün de Gazze'deki kardeşlerimizin yararına kermes düzenledik. Bilek güreşi turnuvamıza da katılım sağlandı. Düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Saldırı altında kalan Gazze'deki kardeşlerimizin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyor, dua ediyoruz. Filistin'deki olayları gündemde tutmak, kardeşlerimizin sesi olmak için elimizden geleni yapacağız."

Türkçe öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Ezgi İrem Hallı ise İsrail'in kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini dile getirdi.

Düzenledikleri etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Hallı, "İsrail Filistin'de soykırım suçu işliyor. İnsanlar acımasızca katlediliyor, insanlık suçu işleniyor. Kurduğumuz Gazze Dayanışma Çadırı ile oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Etkinliklerimize destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Filistin, İsrail, Gazze, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van YYÜ'de Filistin'e Destek Eylemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Van YYÜ'de Filistin'e Destek Eylemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement