Çin'de, Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Hubey eyaletinin o dönemdeki Valisi Vang Şiaodong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Vang'ın "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda, "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Vang, eski Hubey Komünist Partisi Sekreteri Ciang Çaoliang ve eski Vuhan Komünist Parti Sekreteri Cou Şianvang'ın ardından eyaletin o dönemdeki üst düzey yöneticilerinden yolsuzluk soruşturması geçiren 3. isim oldu.

Kariyerine Ciangşi eyaletinde parti görevlisi olarak başlayan 66 yaşındaki Vang, sonrasında Guicou ve Hubey eyaletlerinde çalıştı.

Vang, 2017-2021 yılları arasında Hubey Eyaleti Valisi olarak görev yaptığı dönemde, Kovid-19 salgınının yönetimindeki ihmaller ve hatalar nedeniyle eleştirilmişti.

2021'de merkeze çekilen Vang, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHKDK) Tarım ve Kırsal İşler Komitesi Direktör Yardımcılığına atanmıştı.