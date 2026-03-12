Varşova'da Gece Alkol Satışı Yasaklandı - Son Dakika
Varşova'da Gece Alkol Satışı Yasaklandı

12.03.2026 16:15
Varşova Belediye Meclisi, şehirde gece alkol satışını yasaklama kararı aldı. Yasak 1 Haziran'da.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Meclisi, daha önce iki ilçede denenen pilot uygulamayı genişleterek şehir genelinde gece saatlerinde alkol satışını yasaklama kararı aldı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Varşova Belediye Meclisi, gece saatlerinde şehir genelinde alkol satışının yasaklanmasını görüştü.

Belediye meclisinde yapılan oylamada, gece saatlerinde şehir genelinde alkol satışının yasaklanmasını öngören karar oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Karara göre, şehirdeki 18 ilçenin tamamında mağaza ve benzin istasyonlarında 22.00 ile 06.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklanacak.

Meclis ayrıca şehir genelindeki alkol satış ruhsatlarının toplam sayısını azaltma kararı da aldı. Bu kapsamda özellikle mağazalara verilen lisanslar azaltılacak.

Söz konusu yasak, bölge valisi itiraz etmezse 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, daha önce şehir merkezindeki iki ilçede uygulanan pilot programın olumlu sonuçlar verdiğini ve bu nedenle uygulamayı genişletme kararı aldıklarını söyledi.

Trzaskowski, yeni politikanın, gürültü sorununa, kamu düzeninin bozulmasına ve uykusuz gecelere son vereceğini ifade etti.

Varşova'nın merkezindeki Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerinde gece alkol satışını yasaklayan pilot uygulamaya geçen yıl başlanmıştı.

Polonya'da son yıllarda gece alkol satış yasakları yaygınlaşırken 2018'den bu yana yaklaşık 180 belediye benzer kısıtlamalar getirdi. Bu kararlar çoğunlukla sakinlerin gece geç saatlerdeki gürültü ve kamu düzeni sorunlarına yönelik şikayetleri üzerine alındı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
