Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), Gürpınar ilçesinde yaklaşık 30 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla bin 300 metre uzunluğunda yeni hat döşedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, VASKİ ekipleri vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gürpınar ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde başlatılan çalışma, 3 günde tamamlandı.

Yaklaşık 30 haneye hizmet verecek bin 300 metrelik yeni içme suyu hattıyla mahalledeki altyapı ihtiyacı giderildi.