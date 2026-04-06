Türk Halk Müziği Sanatçısı Vedat Gündoğdu, Kartal'da Sahne Aldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin nisan ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Türk halk müziğinin sevilen ismi Vedat Gündoğdu sahne aldı.

Geleneksel motifleri modern bir yorumla buluşturan halk müziği sanatçısı Vedat Gündoğdu, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği programda müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, repertuvarında kendi bestelerine de geniş yer verdi.

Salonun tamamen dolduğu ve yoğun ilginin olduğu gecede, sanatçının seslendirdiği eserlere dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ve duygu dolu anların yaşandığı konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Konsere Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Düzgün Çapar, KARTURSAŞ Genel Müdürü Yaşar Tan ve Topselvi Mahalle Muhtarı Ali Haydar Singün'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Başkan Yüksel'i temsilen katılan Çapar, Yüksel'in selamlarını ileterek Kartal'da sanatın her branşını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Gecenin sonunda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan sanatçı Gündoğdu'ya teşekkür edildi. Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Düzgün Çapar ve KARTURSAŞ Genel Müdürü Yaşar Tan tarafından sanatçıya günün anısına Kartal'ın simgesi olan heykelcik takdim edildi.