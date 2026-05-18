Veli Ağbaba'dan İddialara Cevap

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sabah gazetesinin "Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğu belirlendi. Veli Ağbaba'nın akrabası Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alındı" haberine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"ORTAYA ATTIKLARI İDDİAYI BİZZAT ÇÖKERTİLER"

Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Daha önce özel yaşamı ve malvarlığı üzerinden adeta şantajla ifadesi alınan, tarafımca da iftira suçundan hakkında suç duyurusunda bulunduğum 'Gökhan Böcek'ten CHP'ye 1 milyon dolar' yalanı kapsamında bu kez yeni bir senaryo devreye sokulmuş, parayı benim yönlendirmemle Emre Caner isimli kişinin aldığı, Gökhan Böcek'in de kendisini teşhis ettiği ileri sürülmüştür. Her türlü yalanı ve iftirayı mübah görenler, ortaya attıkları son iddialarla kendi kurguladıkları bu senaryoyu bizzat çökertmişlerdir. Bugün dillendirilen çelişkili söylemler, başından beri iddia edilen para tesliminin hiçbir ?ekilde gerçekleşmediğini açıkça ortaya koymaktadır."

"BAZ VE HTS KAYITLARI DA GERÇEĞİ AÇIK BİÇİMDE ORTAYA KOYACAKTIR"

Kamuoyunun bilmesini isterim: Bu iftirayı manşetine taşıyan Sabah gazetesinin iddialarının aksine, Emre Caner benim hiçbir şekilde akrabam değildir. Kaldı ki kendisi Malatyalı dahi değildir. Emre Caner, partimizin gençlik kollarında yöneticilik yapmış; benimle de 2016-2018 yılları arasında gönüllü danışmanlık kapsamında çalışmıştır. 2018 yılında bu çalışma sona ermiş, sonrasında Sayın Gamze Taşçıer ile çalışmaya başlamıştır. Yerel seçimlerin ardından ise bu görevinden de ayrıldığını sonradan öğrenmiş bulunmaktayım. 2018 yılından bu yana düğünü ve bazı parti programları dışında herhangi bir iletişimim söz konusu değildir. Baz ve HTS kayıtları da bu gerçeği açık biçimde ortaya koyacaktır. Buna rağmen, böyle bir kişi üzerinden partide para teslimi yapıldığı yönündeki iddianın, yalnızca bir yalan değil; açık bir iftira ve gerçekle bağdaşmayan bir kurgu olduğu artık net biçimde ortaya çıkmıştır.

"ORTAYA ATILAN EŞGALİN EMRE CANER İLE BENZERLİĞİ BULUNMAMAKTADIR"

İftirada, görüştüğü kişinin yaklaşık 1.75 boylarında, gözlüksüz, sakalsız ve siyah saçlı bir erkek olduğunu belirtmiştir. Sabah gazetesinin bu karalama haberinde bahsedilen Emre Caner, 1.90 boyunda ve gözlüklüdür. Kendi çaresizliklerini yalanlarını, eşgale bile uymayan gencecik bir insanın üzerine yıkmaya çalışmaktadırlar. İlk olarak Manisa üzerinden kurgulanan senaryo tutmayınca yön değiştirmiş ve Gökhan Böcek'e bana para verdiği yönünde ifade dayatılmış, baz ve HTS kayıtları tutmayınca bu kez 'benim selamımla başkasına verdirildiği' şeklinde kurgu değiştirilmiştir. Tarih ve somut detay içermeyen ifadeler, sonradan yapılan eklemelerle gerçeğe uygunmuş gibi gösterilmeye çalışılmış; nihayetinde ise uydurulan eşgale uygun bir isim aranarak iftiraların hedefi Emre Caner haline getirilmiştir. Üstelik ortaya atılan eşgalin Emre Caner ile herhangi bir benzerliği de bulunmamaktadır.

"PARTİMİZ TARAFINDAN BÖYLE BİR PARA ALINMAMIŞTIR"

Kamuoyuna ve soruşturmayı yürüten savcılara buradan bir kez daha sesleniyorum: Gökhan Böcek tarafından böyle bir para verilmemiştir, partimiz tarafından böyle bir para alınmamıştır, Emre Caner de böyle bir şeye aracılık etmemiştir. Anayasa ve ceza mevzuatına göre işkence suçtur, işkence ve baskıyla alınan ifadeler de delil niteliği taşımamaktadır. İşkence suçunda zaman aşımı da bulunmamaktadır. Bu şekilde insanları özel yaşamları ile tehdit ederek ifade alan ve hem bizim hem de partimiz üzerinde algı yaratmaya çalışanlar er ya da geç hukuk önünde hesap verecektir. Bu asılsız iftiraları hiçbir somut delil olmaksızın manşetlerine taşıyan Sabah gazetesi başta olmak üzere, kişilik haklarını hedef alan bu organize karalama kampanyasına iştirak eden herkes hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler başlatılarak, suç duyurularında bulunulacaktır."