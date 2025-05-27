Veli Ağbaba: Türkiye Darbe Sürecini Yaşıyor - Son Dakika
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Veli Ağbaba: Türkiye Darbe Sürecini Yaşıyor

Veli Ağbaba: Türkiye Darbe Sürecini Yaşıyor
27.05.2025 23:23
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Ağbaba, TBMM'de yaptığı konuşmada mevcut durumu darbe süreci olarak nitelendirdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bugün de bir darbe sürecini yaşıyoruz. Bu süreci de tarih yazacak. Bu akıl 12 Mart darbesinden daha kirli ve daha kötü bir akıldır. Bu akıl 12 Eylül'deki Kenan Evren'in zihniyetinden daha kirli bir akıldır. 15 Temmuz'daki darbe girişimindeki insanları katletmeye çalışanlardan daha kötü bir akıldır. İnsanların namusuyla, şerefiyle oynuyorsunuz. Sayın Numan Kurtulmuş; babanız eğer bu olayları görse size 'oğlum hiç vicdanın sızlamıyor mu' derdi" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye tarihi maalesef siyasi cinayetlerin, darbelerin olduğu bir tarih. 27 Mayıs'ta bir darbe yaşandı, darbe sonrasında yaşananlar hala zihnimizden çıkmıyor, kanamaya devam ediyor. Daha sonra intikam alır gibi Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi hala bu milletin vicdanında kara bir leke olarak yaşamaya devam ediyor. Birçok darbe yaşandı ama iki darbe var ki hem Kenan Evren'e hem 12 Mart'taki darbecilere rahmet okuttu onları bile geçtiniz. O zaman hoca efendi hazretleri dediğiniz, gıyabında dua ettiğiniz, eteğini öptüğünüz Türk Silahlı Kuvvetlerine bir darbe yaptınız. Bu darbe ile mahkeme eliyle hepimizin gözbebeği olan Genelkurmay Başkanı hapis yattı, Türk Silahlı Kuvvetlerini de terör örgütü ilan ettiniz. Sonra bir gün makam mevkiniz çatıştı araya meşhur MİT krizi geldi. Tarihimizde ilk kez siyasiler askerlere darbe yaptı. Sonra 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık ki aslında sizin ördüğünüz yolda yürüyerek yapılan bir darbedir. Siz Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yurtsever Atatürkçü subayları aynı kıbleyle namaz kıldığınız insanlarla beraber ordudan tasfiye ettiniz. Yerine getirdiğiniz generallerin tamamı Meclis'i bombaladı.

"Yolsuzluk arıyorsanız, hırsızlık arıyorsanız karşıya bakacaksınız"

Bugün de bir darbe sürecini yaşıyoruz. Bu süreci de tarih yazacak. Bu akıl 12 Mart darbesinden daha kirli ve daha kötü bir akıldır. Bu akıl 12 Eylül'deki Kenan Evren'in zihniyetinden daha kirli bir akıldır. 15 Temmuz'daki darbe girişimindeki insanları katletmeye çalışanlardan daha kötü bir akıldır. İnsanların namusuyla, şerefiyle oynuyorsunuz.  Sayın Numan Kurtulmuş; babanız eğer bu olayları görse size 'oğlum hiç vicdanın sızlamıyor mu' derdi. Bir iddia ortaya atılıyor sonra fos çıkıyor. Vicdanlarınıza sesleniyorum; Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evine 'Ekrem İmamoğlu'nun lüks villası' deniliyor. İBB'ye ait çıkıyor. Bir yılda bin 388 konser yapıldı deniliyor, pandemide sanatçılara verilen destek olduğu ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun korumasını, özel kalemini alarak aileye gözdağı veriyorlar. Kadriye Kasapoğlu ne yapmış; Ekrem İmamoğlu ile telefonla konuşmuş. Hepinizin eşi var, çoluğu çocuğu var yarın bu suçlamalarla dışarıda kalacak bir tane AK Partili yakını olmaz.

Savcı para arıyor. Yok kardeşim, biz de para yok. Ekrem İmamoğlu'nun yediği yemeği, arabasını kameraya aldınız. Ekrem İmamoğlu'nun izlemediğiniz, dinlemediğiniz yeri kalmadı, 5 kuruş para bulamadınız hala insanların haysiyetiyle oynuyorsunuz. Yolsuzluk arıyorsanız, hırsızlık arıyorsanız karşıya bakacaksınız. Kimi görürsünüz biliyor musunuz; ödül verdiğiniz Rıza Sarraf'ı görürsünüz, namussuz arıyorsanız 17- 25 Aralık'ı düşünün. Bu dava çökecek. Ama bu dava çöktüğü zaman bu davayı savunanları da karşısında olanları da tarih yazacak."

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Benim babamın ve dedemin ismini geçirdiğiniz için teşekkür ederim. İsmini taşımaktan onur duyduğum İstiklal Harbi gazisi Numan Kurtulmuş'un ve rahmetli babam İsmail Niyazi Kurtulmuş'un bana bıraktığı kültürel mirası taşımaktan büyük bir onur duyuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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